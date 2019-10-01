أذربيجان ثاني أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي في تركيا

باكو، 1 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان 5.31 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى تركيا خلال العام الجاري. أما في شهر يوليو فاستوردت تركيا 900 مليون متر مكعب من الغاز الأذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية أن حجم الغاز الأذربيجاني المصدر إلى تركيا زاد حوالي 250 مليون متر مكعب خلال شهر يوليو قياسا إلى شهر يونيو من العام الجاري. احتلت أذربيجان المرتبة الثانية في قائمة البلدان المصدرة للغاز الطبيعي إلى تركي. أما روسيا فأكبر مصدر للغاز الطبيعي في تركيا (1.1 مليار متر مكعب) خلال شهر يوليو.

استوردت تركيا 808.3 مليون متر مكعب من الغاز الأذربيجاني في شهر يناير للعام الجاري و683.2 مليون متر مكعب في شهر مارس و772.4 مليون متر مكعب في أبريل و724.8 مليون متر مكعب في مايو و770 مليون متر مكعب في يونيو و650.6 مليون متر مكعب في يوليو و899.9 مليون متر مكعب في يوليو. بلغ حجم واردات الغاز الأذري خلال الأشهر السبعة 5 مليارات و310 مليون متر مكعب.