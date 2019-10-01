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    شالفا الافيرداشفيلي: أذربيجان تتفوق على جورجيا سياحيا

    ٠١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٠١]

    تبليسي، 1 أكتوبر، (أذرتاج).

    افاد مراسل وكالة (أذرتاج) أن مؤسس الاتحاد الجورجي للفنادق والمطاعم شالفا الافيرداشفيلي صرح في حديث له لإذاعة "باليترا" بأن السياحة في أذربيجان تتطور أكثر مقارنة بجورجيا مشيرا الي أن باكو قد تفوقت في هذا المجال على تبليسي تفوقا كبيرا.

    وأضاف أن التطور السريع الذي يشهده قطاع السياحة بأذربيجان خلال السنوات الأخيرة قد سبب في انخفاض عدد السياح الاجانب في جورجيا.

    AZERTAG.AZ :شالفا الافيرداشفيلي: أذربيجان تتفوق على جورجيا سياحيا
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