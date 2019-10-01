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    الرئيس الروسي يوقع على قانون حول معاهدة الوضع القانوني لبحر الخزر

    ٠١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٠٢]

    موسكو، 1 أكتوبر (أذرتاج).

    وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون حول معاهدة الوضع القانوني لبحر الخزر.

    أفادت مراسلة وكالة اذرتاج من موسكو ان بوتين وقع على القانون الفدرالي الذي يوثق معاهدة حول الوضع القانوني لبحر الخزر الموقع في اكتاو عام 2018 من قبل رؤساء الدول روسيا وكازاخستان وأذربيجان وإيران وتركمنستان.

    يذكر ان المعاهدة تتضمن مسائل تحديد المياه الإقليمية على مساحة 15 ميلا بحريا للدول المطلة على البحر في حوضه، وعلى مساحة 10 أميال بحرية لصيد الأسماك، وكذلك على المبادئ الرئيسية التي تشكل أساس التعاون بين الأطراف في البحر، قد تم التوصل إليه خلال اجتماع القمة الثالث للدول المطلة على بحر الخزر المنعقد في 18 نوفمبر عام 2010 في باكو.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الروسي يوقع على قانون حول معاهدة الوضع القانوني لبحر الخزر
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    الرئيس الروسي يوقع على قانون حول معاهدة الوضع القانوني لبحر الخزر