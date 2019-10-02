قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 22 مرة خلال اليوم

باكو، 2 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تواصل قوات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار على خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 22 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية فوسكيفان والمرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقرية بيركابير بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي قوشجو أيريم وقيزياحاجيلي والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قرية جيناري بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي أغبولاق ومونجوقلو بمحافظة طوفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قرية جيل والمرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية زمنلي والمرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة قرب قرية مرزيلي المحتلة لمحافظة أغدام الأذربيجانية وقريتي كوردلر وهوراديز بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك بمرتفعات محتلة بمحافظتي تارتار وأغدام الأذربيجانيتين استهدفت مواقع الدفاع الأذربيجاني المتقابلة.