صندوق النفط نقل 618.9 مليون دولار إلى ميزانية الدولة

باكو، 2 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

حولت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية (سوكار) إلى ميزانية الدولة 618.9 مليون دولار.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية أن سوكار دفعت إلى صندوق الضمان الاجتماعي الحكومي 618.95 مليون دولار خلال شهر سبتمبر للعام الجاري.