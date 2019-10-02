حرس الحدود: تصدي محاولة توغل مجموعات تخريبية أرمينية في اتجاه محافظة قازاخ الحدودية
AzerTAg.az
٠٢.١٠.٢٠١٩ [١٣:٠٢]
باكو، 2 أكتوبر (أذرتاج).
كشفت دوريات حرس الحدود تحركات مجموعات تخريبية للقوات المسلحة لأرمينيا نحو الأراضي الأذربيجانية من مواقعها القتالية في خط التماس بالحدود بين أذربيجان وأرمينيا في محافظة قازاخ الأذربيجانية في الساعة 22:00 في الأول من أكتوبر.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن حرس الحدود أن دوريات حرس الحدود تصدت محاولة توغل العدو. كما أعلن حرس الحدود أن المواقع القتالية الأذربيجانية تعرضت في ذلك الحين لإطلاق النار الكثيف من الأسلحة الكبيرة العيار من قبل وحدات القوات المسلحة لأرمينيا.
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