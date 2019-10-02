مهربان علييفا تقدم الدبلوم الفخري للرئيس الأذربيجاني الى الملحن والمغني الشهير سامي يوسف

باكو، 1 أكتوبر (أذرتاج).

التقت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا في الأول من أكتوبر مع المغني والملحن الأذربيجاني الأصل الشهير سامي يوسف.

أفادت وكالة أذرتاج ان مهربان علييفا سلمت للمغني سامي يوسف الدبلوم الفخري للرئيس الأذربيجاني.

أشادت السيدة مهربان علييفا بحضور سامي يوسف مهرجان النسيمي الثاني للشعر والفنون والمعنويات. وذكرت مهربان علييفا مشاركة سامي يوسف في الحفل الموسيقي المنظم في اطار الدورة الـ43 للجنة التراث العالمي لليونسكو في باكو في يونيو هذا العام مشيرة الى ان الحفل نظم في المستوى الرفيع وهو إسهام في العلاقات بين أذربيجان واليونسكو.

قالت مهربان علييفا ان المشاركين عن كثب في تنظيم الدورة الـ43 للجنة التراث العالمي مُنحوا بالدبلوم الفخري للرئيس الأذربيجاني.

وتمنت مهربان علييفا في اللقاء لسامي يوسف دوام النجاحات في إبداعه المقبل. واعرب المغني والملحن الشهير عن شكره على هذه الجائزة العالية.