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    وفد موسع للناتو يزور تبيليسي

    ٠٢.١٠.٢٠١٩ [١٤:٣١]

    تبيليسي، 2 أكتوبر (أذرتاج).

    سيزور وفد موسع للناتو تبيليسي في 3 أكتوبر تلبية لدعوة الحكومة الجورجية.

    أفاد مراسل أذرتاج ان وزارة الخارجية الجورجية أعلنت في بيان ان الوفد يضم ممثلين دائمين لـ29 بلدا عضوا في الناتو ونائب الأمين العام للناتو راوز قوتيموللر.

    سيجرى على هامش الزيارة التي ستستغرق يومين اجتماع اللجنة المشتركة بين جورجيا والناتو.

    كما من المقرر ان يعقد نائب الأمين العام للناتو لقاءات مع الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان وغيرهم من كبار المسئولين الحكوميين في جورجيا. ستركز اللقاءات على مناقشة مسائل اندماج جورجيا في الصعيد الاوروأطلسي والنزاعات في جنوب القوقاز والمشاريع الإقليمية ومسائل الامن.

    AZERTAG.AZ :وفد موسع للناتو يزور تبيليسي
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