زيادة حجم القاعدة النقدية في أذربيجان
AzerTAg.az
٠٢.١٠.٢٠١٩ [١٥:٥١]
باكو، 2 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
قال البنك المركزي أن القاعدة النقدية في البلد ازدادت قدر 60 مليون مانات ليصل الحجم 10 مليارات و217.3 مليون مانات لأول أكتوبر الجاري.
أفادت أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن حجم القاعدة النقدية في أذربيجان أكثر قدر 59.7 مليون مانات قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.
يذكر أن حجم القاعدة النقدية إلى نهاية العام الماضي كان عند 9 مليارات و545.7 مليون مانات.
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