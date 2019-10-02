وفد أذربيجاني من القوات البحرية يزور إيران
AzerTAg.az
٠٢.١٠.٢٠١٩ [١٦:٠٣]
باكو، 2 أكتوبر، (أذرتاج).
صرح المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية لوكالة (أذرتاج) بأن القائم بأعمال قائد القوات البحرية الأذربيجانية الكابتن زاور هوماتوف والوفد المرافق له يزور إيران حاليا. وأضاف أن الهدف من الزيارة هو تعزيز العلاقات بين القوات البحرية للبلدين.
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