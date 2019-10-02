المصنع الروسي حريص على التعاون مع مستثمرين من أذربيجان
AzerTAg.az
٠٢.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢٨]
باكو، 2 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
يحرص المصنع الروسي "Morshansk manufactory" على التعاون مع صندوق التصدير وتشجيع الاستثمار في أذربيجان (أذبرومو).
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أذبرومو أن المصنع في منطقة تامبوف متخصص في صناعة النسيج. تبلغ المساحة الإجمالية للمصنع 10.4 هكتار وتشكل مساحة الإنتاج 74 ألف 416 متر مربع.
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