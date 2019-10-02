تبادل الأساتذة والطلبة بين اكاديمية الشرطة الأذربيجانية وجامعة كراسنودار الروسية

باكو، 2 أكتوبر، (أذرتاج).

جرى في مقر اكاديمية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية لقاء مع رئيس جامعة كراسنودار التابعة لوزارة الداخلية الروسية الفريق اول الكسندر سيمونينكو ورئيس الشعبة المعنية بالعمل التربوي والمنهجي بالأكاديمية البروفيسور انتن لاديغا.

وصرح المكتب الصحفي بالوزارة لوكالة (أذرتاج) أنه شارك في اللقاء أعضاء التدريس وطلاب الاكاديمية.

وقال رئيس اكاديمية الشرطة اللواء ناظم علييف أن علاقات العمل بين المؤسستين التعليميتين انطلقت منذ العام الماضي. وأشار الي أن الاكاديمية يتم اعداد فيها كوادر في مجال القانون وأيضا في الامن المعلوماتي مقدما للضيوف معلومات مفصلة عن هيكل المؤسسة التعليمية وتاريخ تأسيسها وعملية التدريس فيها. واكد اللواء ناظم علييف أن الاكاديمية لها علاقات جيدة مع جامعات روسيا منوها بأهمية تبادل الأساتذة والطلبة واعداد مشاريع علمية مشتركة لافتا الي ضرورة مواصلة هذه الاعمال في المستقبل أيضا لإعداد جيل من ضباط الشرطة على درجة عالية من الكفاءة المهنية.

ومن جهته قدم البروفيسور الكسندر سيمونينكو للمشاركين في اللقاء معلومات عن جامعة كراسنودار التابعة لوزارة الداخلية الروسية مضيفا الي أن تطوير العلاقات بين الاكاديميتين وبناء تعاون يستند الي مصالح مشتركة في مجال العلم والتعليم يكتسبان أهمية كبيرة. ثم تم تقديم للواء ناظم علييف ميدالية اليوبيل لاكاديمية كراسنودار الروسية.