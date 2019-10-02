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    الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة عمل إلى روسيا

    ٠٢.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢٨]

    سوتشي، 2 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في زيارة عمل إلى اتحاد روسيا تلبية لدعوة الرئيس فلاديمير بوتين.

    أفاد مراسل أذرتاج الخاص أنه كان في استقبال الرئيس الأذربيجاني على ارض مطار سوتشي الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين نائب محافظ ولاية كراسنودار أناتولي فورونوفسكي وحاكم مدينة شوتشي أليكسي كوبايجورودسكي ومسؤولين آخرين.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة عمل إلى روسيا
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