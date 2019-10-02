باكو، 2 أكتوبر، (أذرتاج). التقت الدكتورة هجران حسينوفا، رئيسة اللجنة الحكومية الاذربيجانية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل على هامش زيارتها لصربيا مع وزير العمل والتوظيف وشؤون المحاربين القدامى والسياسات الاجتماعية الصربي زوران دورديفيتش. وأفاد المكتب الصحفي باللجنة لوكالة (أذرتاج) بأن اللقاء تم فيه الاعراب عن الارتياح لعلاقات الصداقة التقليدية بين البلدين. وأعرب الوزير زوران دورديفيتش عن رغبة صربيا في بناء علاقات التعاون الوثيق مع أذربيجان في مجالات الامن الاجتماعي وقضايا الجنسين ومكافحة الاتجار بالبشر ومن اكدت هجران حسينوفا على استعدادها لتطوير التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك خلال السنوات القادمة أيضا.

AZERTAG.AZ : تبادل الآراء حول التعاون بين أذربيجان وصربيا في مجال التوازن بين الجنسين

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