جولة مشاورات سياسية بين أذربيجان وفنلندا

باكو، 2 أكتوبر، (أذرتاج).

عقدت في العاصمة الفنلندية هلسنكي جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في أذربيجان وفنلندا.

صرح المكتب الإعلامي بالخارجية الأذربيجانية لوكالة (أذرتاج) أنه شارك في المشاورات السياسية عن جانب أذربيجان نائب وزير الخارجية خلف خلفوف والوفد المرافق له. واجتماع نائب وزير الخارجية الاذربيجاني على هامش المشاورات مع كل من امين الدولة لوزارة الخارجية الفنلندية ماتي انتونين ومدير عام إدارة أوروبا الشرقية واسيا المركزية بالوزارة مايمو هنركسون.

وتم خلال المشاورات استعراض الوضع الحالي للعلاقات بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول آفاق التعاون بينهما. أكد الجانبان على توافر إمكانيات كبيرة لتوسيع العلاقات بين أذربيجان وفنلندا في مختلف المجالات. كما تم بحث اتجاهات التعاون في مجالات الاقتصاد وحماية البيئة والتعليم وكذلك مشاريع التوأمة المنفذة في أذربيجان بحضور فنلندا.

وقدم السيد خلف خلفوف خلال اللقاءات للمسؤولين الفنلنديين معلومات مفصلة عن الإصلاحات الجارية في أذربيجان. وجرى تبادل الآراء حول العلاقات القائمة بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي والاولويات التي حددتها فنلندا في إطار رئاستها للاتحاد الأوروبي.

كما جرت خلال المشاورات مناقشة الوضع الحالي لنزاع قاراباغ الجبلي بين أرمينيا وأذربيجان وعملية حل النزاع. بالإضافة الي ذلك، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التعاون في حوض بحر الخزر، ومشاريع الطاقة والنقل المنفذة بمبادرة من أذربيجان في المنطقة وكذلك حول التعاون في المحافل الدولية.