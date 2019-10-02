جهاز حرس الحدود: مقتل مدني جراء اعمال التخريب الارمينية في الحدود

باكو، 2 أكتوبر، (أذرتاج).

صرح المكتب الاعلامي بجهاز حرس الحدود الاذربيجاني لوكالة (أذرتاج) بأن العدو الارميني يستمر في اعمال التخريب ضد مواقع قتالية لثكنة تابعة لقوات حرس الحدود الواقعة في الحدود الاذربيجانية الارمينية بمحافظة قازاخ.

واضاف المكتب الاعلامي بالجهاز أن العدو أطلق في الساعة 16:55 ظهرا بتاريخ 2 أكتوبر الحالي طلقات نارية تجاه حفارة تعمل على بناء طرق التموين بقرية قوشجو آيرم بمحافظة قازاخ مما أسفر عن إصابة سائق الحفارة المواطن الاذربيجاني سفرعلي آبيشوف مضيفا الي أنه تم اخلائه من مكان الحادث ونقله الي أحد المستشفيات القريبة. وذكر أنه رغم التدابير المتخذة فإنه لم يتم التمكن من انقاذ حياته.

وأضاف حرس الحدود الاذربيجاني أنه تم رد بالمثل على مصادر النيران.