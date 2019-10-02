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    روحاني يدعو دول الاتحاد الاورآسي الاقتصادي الى الاستفادة من امكانيات الترانزيت الايرانية

    ٠٢.١٠.٢٠١٩ [٢٢:٤٦]

    طهران، 2 أكتوبر (أذرتاج).

    دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني في قمة الاتحاد الاورواسي الاقتصادي المنعقة في ارمينيا الدول الاعضاء في المنظمة الى الاستفادة من امكانيات الترانزيت لبلاده، حسبما افاد مراسل اذرتاج من طهران.

    قال روحاني ان ايران تملك موانئ بالبنية التحتية الكبيرة في سواحل الخليج وعمان والخزر.

    وموانئ استارا واميراباد وانزلي وبندر عباس وإمام خوميني وجابهار تسمح باستقبال وتوديع كل الاحجام من البضائع. و هذه الموانئ تلعب دورا مهما في تشكل ممر النقل الدولي الشمال والجنوب.

    يذكر ان ايران تنوي الانضمام الى الاتحاد الاوراسي الاقتصادي.

    AZERTAG.AZ :روحاني يدعو دول الاتحاد الاورآسي الاقتصادي الى الاستفادة من امكانيات الترانزيت الايرانية
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