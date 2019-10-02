إعصار "ميتاك" يشل عمل اكبر مهرجان السينما في آسيا

باكو، 2 أكتوبر (أذرتاج).

يشل إعصار "ميتاك" عمل اكبر مهرجان السينما لاسيا الذي كان من المخطط انطلاقه في مدينة بوسان في 2 اكتوبر.

افادت أذرتاج ان حفل افتتاح المهرجان تم تأجيله الى 3 اكتوبر بسبب الاعصار.

ينتظر حضور 300 رجل سينما مشهورين الحفل.