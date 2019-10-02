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    إعصار "ميتاك" يشل عمل اكبر مهرجان السينما في آسيا

    ٠٢.١٠.٢٠١٩ [٢٢:٥‎٨]

    باكو، 2 أكتوبر (أذرتاج).

    يشل إعصار "ميتاك" عمل اكبر مهرجان السينما لاسيا الذي كان من المخطط انطلاقه في مدينة بوسان في 2 اكتوبر.

    افادت أذرتاج ان حفل افتتاح المهرجان تم تأجيله الى 3 اكتوبر بسبب الاعصار.

    ينتظر حضور 300 رجل سينما مشهورين الحفل.

    AZERTAG.AZ :إعصار "ميتاك" يشل عمل اكبر مهرجان السينما في آسيا
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