إعصار "ميتاك" يشل عمل اكبر مهرجان السينما في آسيا
AzerTAg.az
٠٢.١٠.٢٠١٩ [٢٢:٥٨]
باكو، 2 أكتوبر (أذرتاج).
يشل إعصار "ميتاك" عمل اكبر مهرجان السينما لاسيا الذي كان من المخطط انطلاقه في مدينة بوسان في 2 اكتوبر.
افادت أذرتاج ان حفل افتتاح المهرجان تم تأجيله الى 3 اكتوبر بسبب الاعصار.
ينتظر حضور 300 رجل سينما مشهورين الحفل.
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