زلزال بقوة 5 درجات يضرب تركيا
AzerTAg.az
٠٣.١٠.٢٠١٩ [١٠:٤٣]
إسطنبول، 3 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ولاية "دنيزلي" التركية.
أفادت وكالة أذرتاج أن الهزات الأرضية وقعت في الساعة 07.44 بالتوقيت المحلي.
وقع الزلزال على عمق 6 كيلومترات تحت سطح الأرض.
لم يسفر عن خسائر مادية أو بشرية.
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