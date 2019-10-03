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    زلزال بقوة 5 درجات يضرب تركيا

    ٠٣.١٠.٢٠١٩ [١٠:٤٣]

    إسطنبول، 3 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ولاية "دنيزلي" التركية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الهزات الأرضية وقعت في الساعة 07.44 بالتوقيت المحلي.

    وقع الزلزال على عمق 6 كيلومترات تحت سطح الأرض.

    لم يسفر عن خسائر مادية أو بشرية.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5 درجات يضرب تركيا
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