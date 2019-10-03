أسعار النفط في الأسواق العالمية

باكو، 3 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تغيرت أسعار النفط بمختلف الاتجاهات في الأسواق العالمية.

أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 57.57 دولار في بورصة لندن بعد انخفاضه 0.12 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 52.67 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 0.03 دولار.