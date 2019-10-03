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    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 21 مرة خلال اليوم

    ٠٣.١٠.٢٠١٩ [١٢:٢٠]

    باكو، 3 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تواصل قوات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار على خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 21 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية شاوارشاوان والمرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية قوشجو أيريم والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قرية جيناري بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية كوخا نبي بمحافظة طوفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية زمنلي بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

    كما أن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة قرب قرية كوراباتكينو المحتلة لمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى قاراخانبكلي وقورقان وكوردلر بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك بمرتفعة محتلة بمحافظة تارتار الأذربيجانية استهدفت مواقع الدفاع الأذربيجاني المتقابلة.

    AZERTAG.AZ :قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 21 مرة خلال اليوم
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