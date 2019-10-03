مواجهة بين منتخبي أذربيجان والبرتغال
AzerTAg.az
٠٣.١٠.٢٠١٩ [١٢:٥٠]
باكو، 3 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
ستقام اليوم مباراة أولى للمنتخب الأذربيجاني لنساء كرة القدم تحت 19 عاما ضمن الجولة التصفيات الأولية للبطولة الأوروبية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أن الفريق الأذربيجاني سيقابل البرتغال.
سيوجه فريقنا مع ألمانيا في 5 أكتوبر ومع ألبانيا في 8 أكتوبر. تستضيف البرتغال الألعاب الجماعية من الجولة التصفيات.
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