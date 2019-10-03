عقد مفاوضات ثنائية بين وزارتي الدفاع الأذربيجانية والألمانية
AzerTAg.az
٠٣.١٠.٢٠١٩ [١٣:٠٤]
باكو، 3 أكتوبر، (أذرتاج).
وفقا لـ"برنامج التعاون الثنائي لعام 2019م بين وزارة الدفاع بجمهورية أذربيجان ووزارة الدفاع بجمهورية المانيا الفيدرالية عقدت مفاوضات ثنائية بين الوزارتين في العاصمة باكو.
صرح المكتب الإعلامي بالوزارة لوكالة (أذرتاج) أن اللقاء جرى فيه بحث الوضع الحالي للتعاون العسكري بين البلدين وآفاق تطويره وانشطة التعاون في مجال التعليم العسكري، وتبادل الآراء حول قضايا الامن الإقليمي.
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