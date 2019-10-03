    • / سياسة

    سياسة


    عقد مفاوضات ثنائية بين وزارتي الدفاع الأذربيجانية والألمانية

    ٠٣.١٠.٢٠١٩ [١٣:٠٤]

    باكو، 3 أكتوبر، (أذرتاج).

    وفقا لـ"برنامج التعاون الثنائي لعام 2019م بين وزارة الدفاع بجمهورية أذربيجان ووزارة الدفاع بجمهورية المانيا الفيدرالية عقدت مفاوضات ثنائية بين الوزارتين في العاصمة باكو.

    صرح المكتب الإعلامي بالوزارة لوكالة (أذرتاج) أن اللقاء جرى فيه بحث الوضع الحالي للتعاون العسكري بين البلدين وآفاق تطويره وانشطة التعاون في مجال التعليم العسكري، وتبادل الآراء حول قضايا الامن الإقليمي.

    AZERTAG.AZ :عقد مفاوضات ثنائية بين وزارتي الدفاع الأذربيجانية والألمانية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.١٠.٢٠١٩ [١٢:٢٠]
    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 21 مرة خلال اليوم
    ٠٢.١٠.٢٠١٩ [١٦:٠٣]
    وفد أذربيجاني من القوات البحرية يزور إيران
    ٠٢.١٠.٢٠١٩ [١٣:٠٢]
    حرس الحدود: تصدي محاولة توغل مجموعات تخريبية أرمينية في اتجاه محافظة قازاخ الحدودية
    ٠٢.١٠.٢٠١٩ [١١:٢٢]
    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 22 مرة خلال اليوم
    عقد مفاوضات ثنائية بين وزارتي الدفاع الأذربيجانية والألمانية