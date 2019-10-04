باكو، 4 أكتوبر، أذرتاج

أقيم الحفل الختامي للمهرجان الأدبي الأوراسيوي الرابع "LiFFt-2019" في 3 أكتوبر، في مركز حيدر علييف.

أفادت أذرتاج أنه تم تنظيم المهرجان من قبل صندوق دعم تطوير المشاريع الثقافية “LiFFt” لشعوب أوراسيا ومؤسسة حيدر علييف بدعم من منظمة "جمعية شعوب أوراسيا" غير الحكومية.

قالت سفيتلانا سميرنوفا، النائبة الأولى للأمين العام لجمعية شعوب أوراسيا في الحفل الختامي، إن المهرجان تمكن من الجمع بين الكتاب والشعراء الأكثر معروفين في القارة الأوروآسية. منحت باكو هؤلاء الكتاب بإمكانية التمتع بجمال التواصل على مدار الأيام الثلاثة الماضية. الآن يفهمون بعضهم البعض بشكل أفضل.

أعربت سفيتلانا سميرنوفا عن امتنانها للرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهريبان علييفا على تنظيم المهرجان الأدبي الأوراسيوي الرابع الرفيع المستوى. وقالت: "إننا شعرنا أنفسنا في بيتنا هنا. لأننا لقينا في كل مكان حسن الضيافة واللطافة. وقالت سفيتلانا سميرنوفا "سنحمل حرارة القلوب معنا عند عودتنا".

قالت مارغريتا آل، رئيسة وسفيرة المهرجان الأدبي الأوراسيوي الرابع "LiFFt-2019"، في كلمتها إن الغرض من المهرجان هو البحث عن صورة الشخص المستقبلي. بهذا المعنى، هناك حاجة إلى كتاب معروفين في جميع أنحاء العالم.

ثم قام الفائز في مهرجان LiFFt الثالث وارس يولتشييف بتقديم الجوائز للفائزين. حصل الشاعر التركي توغرول تانيول (Togrul Tanyol) على الميدالية الذهبية.

تواصل الحدث برنامج الحفل الموسيقي.

من الجدير بالذكر أنه حضر المهرجان الكتاب من أكثر من 50 دولة ومنها تركيا والمجر وبولندا والبرازيل وروسيا وفرنسا وسلوفاكيا والولايات المتحدة الأمريكية وكازاخستان ومنغوليا وألمانيا واليابان وجمهورية التشيك وإسرائيل. شارك في هذا الحدث 60 كاتباً وشاعراً وأديباً وناقداً أدبياً من بلادنا.