لقاء مع الكاتبة العمانية عائشة الدرمكي في معهد الأدب في أذربيجان

باكو، 5 أكتوبر (أذرتاج).

جرى لقاء مع رئيسة الجمعية الثقافية العمانية عائشة الدرمكي والرئيس الفخري للاتحاد الصربي للكتاب رادومير اندريتش ورئيس منظمة "بئن" المولدوفية ليو بوتنارو والشاعر السلوفاكي فاليري كوبكا في معهد الأدب الحامل اسم نظامي كنجوي لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المعهد أن نائب رئيس الأكاديمية مدير معهد الأدب الأكاديمي عيسى حبيب بيكلي قال إن مهرجان الأدب الاوروسي الرابع “LiFFt-2019” ذو أهمية كبيرة. وخذا حدث أدبي كبير في الحقيقة. سيكون هذا المهرجان دفعة لتطوير الأدب في العالم فيما بعد أيضا.

تحدث عيسى حبيب بيكلي عن نشاط المعهد مشيرا إلى وجود أقسام النقد الأدبي والنظرية الأدبية والأدب العالمي وغيرها في المعهد. ندرس الأدب العماني بالتعاون مع مركز الترجمة الأدبية والعلاقات الأدبية في السنوات الأخيرة. وهناك نتائج مثمرة. وترجمت نماذج من الأدب العماني إلى اللغة الأذربيجانية وطبع لأول مرة أنطولوجيا الأدب العماني. ويواصل هذا العمل وأقمنا علاقات مع زملائنا من سلطنة عمان. ومجيئكم الى أذربيجان سيساهم في تطوير هذه العلاقات، حسبما قال الأكاديمي حبيب بيكلي.

من جانبه قال رئيس تحرير مجلة "الادب العالمي" رئيس مركز الترجمة الأدبية والعلاقات الأدبية سليم بابوللاوغلو ان المنظمة التي ترأسها عائشة الدرمكي منظمة يرعاها السلطان العماني. وأضاف ان المركز طبع لأول مرة نشرة خاصة للأدب العماني تشمل على مؤلفات حوالي 50 كاتبا عمانيا. وكذلك طبع كتاب من المقالات عن عمان. "وننوي طبع مقالات علماء أذربيجان في سلطنة عمان ونشر مقالات عمانيين في أذربيجان في المستقبل"، حسبما قال بابوللاوغلو.