حفل "كلاغاي الأذربيجاني وحصان قراباغ" يثير اهتماما كبيرا من الجمهور التركي

باكو، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

انتهت فعاليات المهرجان الثقافي "إتنوسبور" في إسطنبول.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لجهاز حرس الحدود أن 16 دولة شاركت في المهرجان للمرة الرابعة.

شاركت في المهرجان فرقة مكونة من 50 شخصا من فرق الفرسان وجوقة الرقص، تابعة لدائرة حرس حدود الدولة بتنظيم اتحاد أذربيجان للفروسية.

شاهد أكثر من مليون شخص من جميع أنحاء العالم و مختلف أنحاء تركيا الفعاليات ضمن المهرجان الذي استمر من 3 إلى 6 أكتوبر.

كانت مشاركة حصان قراباغ في هذا الحفل مميزة بشكل خاص، تحمي دولة أذربيجان هذا النوع من الحصان بفضل اهتمام ورعاية الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. أثار عرض حفل "كلاغاي الأذربيجاني وحصان قراباغ" تحت شعار "أمة واحدة في الدولتين" اهتماما كبيرا من المشاركين.

في نهاية الحفل حصل المشاركون على الميداليات وشهادات دبلوم خاصة. قدم نائب رئيس جمهورية تركيا فؤاد أوقتاي جوائز لممثلي أذربيجان.