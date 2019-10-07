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    ثقافة


    إعلان موعد لتكريم فائزين بمهرجان المقام الدولي الـ11 للأطفال بمشاركة 9 دول منها مصر والعراق

    ٠٧.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢٤]

    باكو، 7 أكتوبر (أذرتاج).

    سيقام حفل اختتام مهرجان المقام الدولي الـ11 للأطفال وتكريم الفائزين بمشاركة 9 دول (منها تركيا وايران والعراق ومصر وأوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان وقيرغزستان إلى جانب أذربيجان) في التاسع من أكتوبر في مركز المقام الدولي.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الحفل سيحضره العازفون من الدول المذكورة وكذلك خبير من كل منها، فضلا عن هيأة التحكيم المكون من الخبراء الأجانب. يرأس هيئة التحكيم فنان الشعب الأذربيجاني البروفيسور اغاسليم عبداللايف.

    ستحدد هيئة التحكيم أسماء المرشحين للنهائي. سيتم تكريم جميع العازفين بالشهادات والهدايا التذكارية باسم وزارة الشباب والرياضة الأذربيجانية. سيتم منح الديبلومات الخاصة والهدايا القيمة إلى الفائزين.

    إلى جانب ذلك، ستقدم وزارة الثقافة الأذربيجانية إلى 3 عازفين أجانب ديبلومات وهدايا قيمة.

    AZERTAG.AZ :إعلان موعد لتكريم فائزين بمهرجان المقام الدولي الـ11 للأطفال بمشاركة 9 دول منها مصر والعراق
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    إعلان موعد لتكريم فائزين بمهرجان المقام الدولي الـ11 للأطفال بمشاركة 9 دول منها مصر والعراق