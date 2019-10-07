الصحفيون الأستراليون: تركت زيارتنا إلى أذربيجان انطباعات لا تنسى

باكو، 7 أكتوبر، أذرتاج

كما أفدنا، قامت المصورة والمدونة الأسترالية المعروفة كيتي غولد ومخرج التلفزيون تيموثي تاتشر والصحفيتان المحترفتان في مجال الطبخ صوفيا ليفين وكاساندرا تشارليك هذه الأيام بزيارة بلدنا وشاركوا انطباعاتهم عن الزيارة مع أذرتاج.

قال المخرج تيموثي تاتشر إنه قرر زيارة أذربيجان بعد التعرف على الأطعمة اللذيذة من بلادنا في أحد مهرجانات الغذاء الذي شارك فيه. وقال إنه يعتزم إنتاج برنامج التلفزيون المكون من 10 أجزاء في أذربيجان وسيعود إلى بلدنا في مايو من العام القادم. أشار المخرج إلى أن ما رآه في أقاليم أذربيجان ترك فيه انطباع جيد.

أعربت الصحفية صوفيا ليفين عن إعجابها للمطبخ الوطني لأذربيجان. وشددت على أن كلاً من أصناف الطعام له طعم خاص. وقالت إنها حببت "شاه بلوف" و"جيز- بيز" أكثر. كما قالت الصحفية إنها ذاقت هذه الأطعمة اللذيذة في أحد المطاعم في المدينة القديمة (إيتشاري شهر) وافتتنت بالبيئة السائدة هناك.

قال المصورة والمدونة الأسترالية المعروفة كيتي غولد إن أذربيجان أثارت بالفعل اهتماماً كبيراً في مشاهديها ويعتزم الكثير منهم زيارة بلادنا. وشاركته اانطباعاتها عن متحف السجاد الوطني الأذربيجاني مشيرة إلى أنها قضت يوماً رائعاً في المتحف وأفادت أنها كانت على دراية بأساليب نسج السجاد القديم.

قالت كاساندرا شارلي إن الأذربيجانيين مضيافون للغاية. وأشار الضيف إلى أوجه التشابه بين أستراليا وأذربيجان، وقالت إن المطبخ مهم في كلا البلدين ويجمع بين الناس. كما أعربت عن إعجابها بطبيعة أذربيجان.

كما زار الصحفيون الأستراليون في إطار زيارتهم وإلى جانب باكو غابالا وشكي ومناطق أخرى. أعرب الضيوف عن إعجابهم بالعاصمة والمناطق وأن تركت الزيارة عموماً انطباعات لا تنسى.

منظمة الزيارة هي سميرة ديميروفا التي تعيش في أستراليا وتشارك في مسابقات“Masterchef” الجارية في أستراليا.