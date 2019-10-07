كلايف مارشال: شاهدت تقدما في كثير من المجالات بما فيها الاعلام بأذربيجان

باكو، 7 أكتوبر، (أذرتاج).

في مقابلة له مع وكالة (أذرتاج) أعرب كلايف مارشال المدير التنفيذي العام لوكالة أنباء "بريس آسوسيشين" البريطانية عن سعادته بزيارته مجددا الي أذربيجان مشيرا الي ان الهدف من الزيارة الحالية هو المشاركة في حفل تكريم الفائزين بمسابقة الكتابة الصحفية باللغة الإنجليزية.

وذكر كلايف مارشال أنه شاهد تقدما كبيرا في كثير المجالات بما فيها الاعلام بأذربيجان. وأضاف أنه زار أذربيجان عدة مرات. واستذكر زياراته قام بها خلالها لمحافظات أذربيجان المختلفة معربا عن انطباعاته عن كرم ضيافة الشعب الاذربيجاني وكذلك عن المناظر الطبيعية الخلابة التي شاهدها في قرية خيناليق بمحافظة اسماعيللي.

الجدير بالذكر أن مسابقة الكتابة الصحفية باللغة الإنجليزية أقيمت بتنظيم من سفارة بريطانيا لدى أذربيجان وكالة أنباء "بريس آسوسيشين" البريطانية