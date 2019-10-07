انتهاء مهرجان باكو الدولي الأول للحرف التقليدية

باكو، 7 أكتوبر (أذرتاج).

أقيم حفل اختتام لمهرجان باكو الأول الدولي للحرف التقليدية "الحرف الشعبية" في العاصمة بالتنظيم المشترك لإدارة محمية "ايتشري شهر" الحكومية التاريخية المعمارية ومركز التاريخ الإسلامي ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية – إرسيكا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا إدارة المحمية أن المهرجان ركس لـ"عام النسيمي" في أذربيجان وأقيم بحضور ممثلي 35 بلدا إسلاميا. كما نظم على هامش المهرجان مؤتمر باكو الدولي "عن آفاق الفنون المتطورة والحرف في العالم الإسلامي" ومسابقة "جائزة باكو الدولية للابتكار في مجال الاعمال اليدوية" ومعرض دولي "الحرفيون في العامل".

شارك في الحفل الاختتامي رئيس برنامج تطوير الحرف اليدوية مركز الأبحاث والتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية "أرسيكا"، نزيه معروف ومديرة مركز المتاحف امينة مليكوفا حيث ألقيا كلمات تحدثا فيها عن أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات لتبليغ التاريخ والفنون للعالم الإسلامي.

قيل ان 100 حرفي وفنان من 10 اتجاهات في مجالات الفن المختلفة شاركوا في المسابقة المقامة قبيل بدء المهرجان.

في ختام الحفل قدمت للمشاركين شهادات دبلوم وهدايا مختلفة.