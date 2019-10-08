تأسيس نادي اللغات في موسكو بمبادرة من رئيسة اتحاد الشباب الأذربيجانيين لروسيا ليلى علييفا

موسكو، 8 أكتوبر، أذرتاج

بمبادرة من ليلى علييفا، رئيس اتحاد الشباب الأذربيجانيين لروسيا، تم تأسيس نادي اللغات في موسكو.

أقيم "يوم الترحيب" بنادي اللغات اليوم في مقر اتحاد الشباب الأذربيجانيين لروسيا. تحدث منسق المشروع رامين رجبوف في هذا اليوم وقال إن دورات اللغات الأجنبية تعمل لدى اتحاد الشباب الأذربيجانيين لروسيا منذ عام 2016. في بداية العام الدراسي الجديد، قرر اتحاد الشباب الأذربيجانيين لروسيا الجمع بين دورات اللغات الأجنبية في شكل نادي اللغات. في العام الدراسي الحالي، ستتاح للشباب فرصة لتعلم اللغات الأذربيجانية والإنجليزية والإسبانية والإيطالية والألمانية.

وأشار رامين رجبوف إلى أن تأسيس نادي اللغات أصبح ممكناً بفضل دعم رئيسة اتحاد الشباب الأذربيجانيين لروسيا ليلى علييفا. وقال: "خاطبت ليلى علييفا الشباب في المنتدى الأخير لاتحاد الشباب الأذربيجانيين لروسيا وأكدت أن الشباب في الاتحاد يتمتع بفرص تعميق معرفتهم واكتساب معارف جديدة. وقالت "يمكنكم تعلم اللغات الأجنبية في مقرنا وآمل أن يتم افتتاح دورات اللغة الأذربيجانية قريباً". كان هناك اهتمام كبير بتعلم اللغات، وتم تسجيل أكثر من 200 شخص في دورات اللغات. سنحاول خلق مثل هذه الفرص لكل من يرغب ".

حسب ما قاله رئيس نادي اللغات أبو الفضل شهبازوف إنه بفضل اتحاد الشباب الأذربيجانيين لروسيا يمكن لشبابنا أن يمثلوا أنفسهم وثقافتهم وتاريخهم وبلدنا ككل بشكل صحيح.

ستعقد الدورات التدريبية في الأذربيجانية والإنجليزية والإسبانية والإيطالية والألمانية في مقر الوكالة يومي السبت والأحد.

فريدة عبداللاييف

المراسلة الخاص لأذرتاج

موسكو