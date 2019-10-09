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    علم وتعليم


    باكو تستضيف معرض التعليم الدولي الـ13 بحضور ممثلي 22 دولة

    ٠٩.١٠.٢٠١٩ [١٢:٠١]

    باكو، 9 أكتوبر (أذرتاج).

    سيشارك في معرض التعليم الأذربيجاني الدولي الـ13 المزمع انعقاده في مركز باكو للمعارض في الفترة ما بين 10-12 أكتوبر حوالي 150 ضيف من 22 بلدا. ان المعرض منصة تعليمية دولية كبيرة تجمع بين مؤسسات التعليم العالي المحلية والأجنبية ومراكز التعليم ودورات تعليم الألسن، كذلك شركات استشارية للتعليم في الخارج.

    أفادت وكالة أذرتاج أن المعرض ينظم بدعم صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (أذبرومو) ووكالة كوبيا الأذربيجانية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاتحاد الوطني لمنظمات أصحاب الأعمال في أذربيجان وبتنظيم شركة Caspian Event Organisers.

    AZERTAG.AZ :باكو تستضيف معرض التعليم الدولي الـ13 بحضور ممثلي 22 دولة
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    باكو تستضيف معرض التعليم الدولي الـ13 بحضور ممثلي 22 دولة باكو تستضيف معرض التعليم الدولي الـ13 بحضور ممثلي 22 دولة