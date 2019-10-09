تقديم موقع "الدراسة في أذربيجان" في إطار معرض أذربيجان الدولي للتعليم

باكو، 9 أكتوبر، أذرتاج

سيقدم موقع الدراسة في أذربيجان (“Study in Azerbaijan”) كجزء من معرض أذربيجان الدولي للتعليم الثالث عشر الذي سيعقد في مركز باكو للمعارض.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مستشار وزير التعليم إيلنور محمدوف قوله في المؤتمر الصحفي الجاري في المعرض إن 6500 طالب أجنبي يدرسون حالياً في أذربيجان. ويولى اهتماما خاصا لمزيد من النمو. والهدف من موقع الدراسة على الإنترنت في أذربيجان هو الإجابة على أسئلة الطلاب الدوليين المهتمين بالتعليم في أذربيجان.