باكو: افتتاح معرض التعليم الدولي الـ13 بحضور ممثلي 22 دولة

باكو، 10 أكتوبر (أذرتاج).

افتتح اليوم في مركز باكو للمعارض معرض التعليم الأذربيجاني الدولي الـ13 بحضور حوالي 150 ضيف من 22 بلدا.

كما حضر حفل الافتتاح مدير قسم السياسة الإنسانية في ديوان رئيس أذربيجان فرح علييفا ووزير التعليم الوطني التركي ضيا سيلجوك ورؤساء المؤسسات التعليمية ومؤسسات خدمة التعليم المختلفة وغيرها من الضيوف.

ألقى وزير التعليم الأذربيجاني جيهون بايراموف كلمة في الافتتاح تحدث فيه عن الإصلاحات المحققة في أذربيجان في مجال التعليم والعلاقات الدولية في التعليم.

كذلك تحدث وزير التعليم الوطني التركي ضيا سلجوك عن عمق العلاقات الصديقة والأخوية بين البلدين ووصف المعرض بالمنصة المهمة في هذا المجال.

إن المعرض منصة تعليمية دولية كبيرة تجمع بين مؤسسات التعليم العالي المحلية والأجنبية ومراكز التعليم ودورات تعليم الألسن، كذلك شركات استشارية للتعليم في الخارج.

تشارك في جناح الاتحاد الأوروبي جامعات النمسا والتشيك وفرنسا والسويد ولاتفيا وليتفانيا والمجر وندرلاند وبولندا ورومانيا.

ينظم المعرض بدعم صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (أذبرومو) ووكالة كوبيا الأذربيجانية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاتحاد الوطني لمنظمات أصحاب الأعمال في أذربيجان وبتنظيم شركة Caspian Event Organisers.

سينتهي المعرض في 12 أكتوبر.

في اليوم الثاني من المعرض ستجرى لقاءات ثنائية بمشاركة ممثلي مؤسسات التعليم العالي المحلي والأجنبي وكذلك الشركات الأذربيجانية الرئيسية.