باكو، 11 أكتوبر (أذرتاج). سيفتتح في 12 أكتوبر في غاليري الرسم "آرت تاور" في المدينة القديمة بباكو معرض "السجاد الأذربيجاني". ان المعرض يقام بدعم إدارة المحمية وبمبادرة منظمة Arts Council Azerbaijan وعلى هامش مهرجان الفنون التطبيقية.

AZERTAG.AZ : افتتاح معرض السجاد الأذربيجاني في المدينة القديمة بباكو

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