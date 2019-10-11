    • / ثقافة

    ثقافة


    بحث آفاق التعاون الثقافي بين أذربيجان وكولومبيا

    ١١.١٠.٢٠١٩ [١٩:١٠]

    باكو، 11 أكتوبر، (أذرتاج).

    التقى وزير الثقافة الاذربيجاني ابولفاس قاراييف سفير كولومبيا الجديد لدى أذربيجان ليوس انتونيو ديماتي.

    افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن الوزير قاراييف هنأ السفير الكولومبي بمناسبة بدء نشاطه الدبلوماسي في أذربيجان متمنيا له النجاحات مقدما له معلومات عن المشاريع المخطط تنفيذها في المجال الثقافي داعيا الجانب الكولومبي المشاركة بشكل فعال في الفعاليات والمؤتمرات الثقافية الدولية المزمع اقامتها في أذربيجان.

    كما جرت في اللقاء مناقشات حول اتجاهات التعاون المستقبلي وتنظيم أيام ثقافية بشكل متبادل وتطوير العلاقات بين المؤسسات الثقافية بالبلدين.

    ومن جهته أعرب السفير الكولومبي الجديد عن خالاص شكره للوزير الاذربيجاني علي الاستقبال معربا عن يقينه بأن العلاقات بين البلدين ستشهد تطورا كبيرا.

    AZERTAG.AZ : بحث آفاق التعاون الثقافي بين أذربيجان وكولومبيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.١٠.٢٠١٩ [١٧:٥‎٠]
    افتتاح معرض السجاد الأذربيجاني في المدينة القديمة بباكو
    ١٠.١٠.٢٠١٩ [١٦:٤٣]
    توقيع مذكرة التفاهم بين تركصوي وهنغاريا
    ٠٨.١٠.٢٠١٩ [١٢:٥‎٣]
    سلسلة من الأحداث في المؤسسة الدولية للثقافة والتراث التركي في إطار "أسبوع العالم التركي"
    ٠٧.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٤٨]
    تنظيم مسيرة إلى محمية " كيشيكتشي داغ" في إطار "أيام التراث الأوروبي"
    بحث آفاق التعاون الثقافي بين أذربيجان وكولومبيا