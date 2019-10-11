بحث آفاق التعاون الثقافي بين أذربيجان وكولومبيا

باكو، 11 أكتوبر، (أذرتاج).

التقى وزير الثقافة الاذربيجاني ابولفاس قاراييف سفير كولومبيا الجديد لدى أذربيجان ليوس انتونيو ديماتي.

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن الوزير قاراييف هنأ السفير الكولومبي بمناسبة بدء نشاطه الدبلوماسي في أذربيجان متمنيا له النجاحات مقدما له معلومات عن المشاريع المخطط تنفيذها في المجال الثقافي داعيا الجانب الكولومبي المشاركة بشكل فعال في الفعاليات والمؤتمرات الثقافية الدولية المزمع اقامتها في أذربيجان.

كما جرت في اللقاء مناقشات حول اتجاهات التعاون المستقبلي وتنظيم أيام ثقافية بشكل متبادل وتطوير العلاقات بين المؤسسات الثقافية بالبلدين.

ومن جهته أعرب السفير الكولومبي الجديد عن خالاص شكره للوزير الاذربيجاني علي الاستقبال معربا عن يقينه بأن العلاقات بين البلدين ستشهد تطورا كبيرا.