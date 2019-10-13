الاكاديمي الاذربيجاني واسم محمد علييف في ذمة الله

13 أكتوبر، (أذرتاج).

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأنه انتقل الي رحمة الله تعالي تاريخ 13 أكتوبر/ تشرين الأول مدير قسم اللغة العربية وآدابها في كلية الدراسات الشرقية بجامعة باكو الحكومية الأكاديمي واسم محمد علييف عن عمر ناهز 77 عاما.

ووُلد الأكاديمي واسم محمد علييف في 27 أغسطس عام 1942م في مدينة باكو. وله حوالي 160 بحث علمي بما في ذلك 21 أفرودة. وتم نشر أكثر من 50 دراسة علمية له في مجلات علمية اجنبية معروفة.

وقد قام واسم محمد علييف مع الأكاديمي ضياء بنيادوف لأول مرة في عام 1991م بترجمة معاني القران الكريم الي اللغة الأذربيجانية.

وقد حصل العالم واسم محمد علييف على لقب شخصية علمية قديرة من جمهورية أذربيجان وفي عام 2002م تقلد بوسام "الشهرة".

كما حصل العالم الاذربيجاني على لقب شخصية علمية قديرة من جمهورية داغستان في عام 2003م.

وشغل واسم محمد علييف منصب مدير قسم اللغة العربية وآدابها وعميد كلية علوم الدين بجامعة باكو الحكومية.

نسأل الله تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وفيض مغفرته!