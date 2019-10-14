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    بحث علاقات التعاون بين أذربيجان وقيرغيزستان

    ١٤.١٠.٢٠١٩ [١٢:٣٢]

    باكو، 14 أكتوبر، (أذرتاج).

    التقى وزير الخارجية الاذربيجاني إلمار محمدياروف مع نظيره القيرغيزستاني جنكز أيداربيكوف وذلك على هامش الاجتماع الـ7 لمجلس وزراء خارجية البلدان الأعضاء في مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية.

    افادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي بالخارجية بأن الطرفين ناقشا علاقات التعاون القائمة بين أذربيجان وقيرغيزستان مشيرين الي أهمية تعزيز العلاقات في كافة المجالات. وفي هذا الخصوص تمت الإشادة بعمل اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين مع التركيز على بحث مشاركة قيرغيزستان بشكل فعال في ممرات النقل الدولية من خلال تطوير مشاريع السكك الحديدية.

    وتطرق الوزيران الي مسائل التعاون في اطار مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية مشيرين الي أهمية تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء بالمجلس في مجالات الاقتصاد والتجارة وغيرها.

    وتبادل الجانبان في اللقاء وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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    بحث علاقات التعاون بين أذربيجان وقيرغيزستان