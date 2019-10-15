إيلمان يوسفوف: لزراعة 650 ألف شجرة تأثير إيجابي على حفظ التنوع البيولوجي

باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

تستحق مبادرة النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان مهربان علييفا لزراعة 650 ألف شجرة في يوم واحد في البلاد بمناسبة الذكرى 650 للشاعر الشهير عماد الدين نسمي كل التقدير.

صرح بذلك مدير معهد علم الحيوانات بأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان إيلمان يوسفوف في الحوار مع أذرتاج وقال إن حملة زرع 650 ألف شجرة في يوم واحد ستؤثر إيجابياً جداً على البيئة في أذربيجان.

تتشكل خشبين الشجرة نتيجة لمركبات ثاني أكسيد الكربون. سيكون لزراعة 650 ألف شجرة تأثير كبير على تراكم الكربوهيدرات في الغابة وإثراء الغلاف الجوي بالأكسجين.

أشار إيلمان يوسفوف إلى أن الأشجار لا تثري الطبيعة بالأكسجين فحسب، بل هي تبتلع جزيئات الغبار أيضاً. من المهم أيضاً في هذا الصدد زيادة عدد الأشجار في المدن والمناطق العاصفة.

" تعد الأشجار أيضاً سلالات بيولوجية للعديد من الحيوانات والطيور والحشرات، أي الموائل لها. ستؤثر الزراعة الجماعية أيضاً تأثيراً إيجابياً على حفظ التنوع البيولوجي. الأشجار هي أيضا منظمات للمناخ. تشير الدراسات إلى أنه في الجو الحار تنخفض الحرارة ب5 درجات في المناطق التي فيها الأشجار. تسمح زراعة الأشجار بالحفاظ على رطوبة التربة وتمنع حماية رطوبة التربة عملية التصحر وبالتالي زيادة التنوع البيولوجي للتربة والحفاظ على خصوبة التربة على المدى الطويل. تقوم الأشجار أيضاً كذلك بعمل حماية المزارع. بالنظر إلى كل هذه الميزات، أرحب بزراعة 650 ألف شجرة في يوم واحد. كما ستنضم جماعتنا كمعهد علم الحيوانات إلى هذه الحملة بكل سرور".