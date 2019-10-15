مبادرة زرع 650 ألف شجرة خطوة إلى الأمام في مصلحة مستقبل البيئة

باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

بمبادرة من النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان مهربان علييفا، سيتم زرع 650 ألف شجرة في البلاد بمناسبة الذكرى 650 للشاعر عماد الدين النسيمى. سيتم إطلاق هذه المبادرة واسعة النطاق في شاماخي، مسقط رأس الشاعر المقتدر الذي أهدته أذربيجان للبشرية. في الوقت الحاضر، من الأهمية بمكان زيادة اهتمام الرأي العام بالمشاكل البيئية التي تهم البشرية بشكل كبير وتنتظر حلها الفوري لصالح الأجيال القادمة.

صرح بذلك لأذرتاج بناه مرادوف، نائب مدير معهد علم الأحياء المجهري لدى أكاديمية العلوم الوطنية في أذربيجان وعضو مراسل لأكاديمية العلوم الوطنية.

وقال بناه مرادوف: "إنه في العديد من المناطق التي تُزرع فيها الأشجار، يتوفر أيضاً مستوى عالٍ من إمدادات الأكسجين الضروري لبقاء الإنسان فعالياته. نتيجة لذلك، تضعف أنشطة العديد من الكائنات الميكروبيولوجية التي تسبب الأمراض المنتشرة في الهواء. في الوقت نفسه، يمكن اعتبار زراعة العديد من الأشجار وإنشاء شرائط الغابات من المواقف الإيجابية تجاه ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ. إلى جانب كونه رمزا للصحة والرحمة، فإن اللون الأخضر هو المصدر الرئيسي للوجود الإنساني. يتلقى الجسم البشري الهواء النقي والأكسجين الذي يحتاجه من هذا المصدر. إن مبادرة النائبة الأولى لرئيس أذربيجان مفيدة للغاية وضرورية وخطوة إلى الأمام لمستقبل العالم والبيئة التي نعيش فيها ".