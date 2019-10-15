تدريب على "أنواع الخط العربي: خط السياقة" في مركز الاستعراب بباكو
AzerTAg.az
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٢:٣٧]
باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج
تم تنظيم دورة تدريبية في موضوع "الخط العربي: خط السياقة" في مركز الاستعراب بجامعة أوراسيا باكو.
افادت وكالة أذرتاج أنه دار الحديث في دورة التدريب التي أدارتها رئيسة قسم العلاقات الدولية في معهد الدراسات الشرقية الحامل إسم الأكاديمي ضياء بنيادوف لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان الدكتورة في التاريخ جولار قوقازلي عن الأنواع الرئيسية للخط العربي.
في نهاية دورة التدريب ، تمت الإجابة على أسئلة الطلبة.
من الجدير بالذر أن مركز الاستعراب أسس في إطار التعاون مع جامعة أوراسيا باكو ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية. تم توقيع الاتفاقية عن تأسيس المركز في فبراير 2019.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٠:٤٨]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٠:٤١]
١٣.١٠.٢٠١٩ [٢٣:٣٢]
١٠.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢١]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٣:٠٣]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٠:٥٢]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٠:٤٧]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٢:١٢]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١١:٠٦]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٠:٥٤]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٠:٤٧]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٢:٣٧]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٠:٤٨]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٠:٤١]
١٣.١٠.٢٠١٩ [٢٣:٣٢]
١٤.١٠.٢٠١٩ [١٣:٠٤]
١١.١٠.٢٠١٩ [١٩:١٠]
١١.١٠.٢٠١٩ [١٧:٥٠]
١٠.١٠.٢٠١٩ [١٦:٤٣]
١١.١٠.٢٠١٩ [٢٣:١٧]
١١.١٠.٢٠١٩ [٢٣:١٠]
١١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٥]
٠٩.١٠.٢٠١٩ [١٩:٤٨]
١٠.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣٣]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
١١.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
١٢.١٠.٢٠١٩ [٢١:١٣]
١١.١٠.٢٠١٩ [١٧:٣٢]
٠٩.١٠.٢٠١٩ [١٢:٢١]
٠٧.١٠.٢٠١٩ [١٣:٤٨]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٠:٤٢]
١٤.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٠٣]
١٤.١٠.٢٠١٩ [١٧:٢٠]
١٣.١٠.٢٠١٩ [١٥:١٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك