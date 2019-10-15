    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    تدريب على "أنواع الخط العربي: خط السياقة" في مركز الاستعراب بباكو

    ١٥‎.١٠.٢٠١٩ [١٢:٣٧]

    باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج

    تم تنظيم دورة تدريبية في موضوع "الخط العربي: خط السياقة" في مركز الاستعراب بجامعة أوراسيا باكو.

    افادت وكالة أذرتاج أنه دار الحديث في دورة التدريب التي أدارتها رئيسة قسم العلاقات الدولية في معهد الدراسات الشرقية الحامل إسم الأكاديمي ضياء بنيادوف لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان الدكتورة في التاريخ جولار قوقازلي عن الأنواع الرئيسية للخط العربي.

    في نهاية دورة التدريب ، تمت الإجابة على أسئلة الطلبة.

    من الجدير بالذر أن مركز الاستعراب أسس في إطار التعاون مع جامعة أوراسيا باكو ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية. تم توقيع الاتفاقية عن تأسيس المركز في فبراير 2019.

    AZERTAG.AZ :تدريب على "أنواع الخط العربي: خط السياقة" في مركز الاستعراب بباكو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.١٠.٢٠١٩ [١٠:٤٨]
    مبادرة زرع 650 ألف شجرة خطوة إلى الأمام في مصلحة مستقبل البيئة
    ١٥‎.١٠.٢٠١٩ [١٠:٤١]
    إيلمان يوسفوف: لزراعة 650 ألف شجرة تأثير إيجابي على حفظ التنوع البيولوجي
    ١٣.١٠.٢٠١٩ [٢٣:٣٢]
    الاكاديمي الاذربيجاني واسم محمد علييف في ذمة الله
    ١٠.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢١]
    "أعلام الأدب العربي الجديد" لعايدة إيمانقولييفا أول كتاب مترجم للعربية
    تدريب على "أنواع الخط العربي: خط السياقة" في مركز الاستعراب بباكو تدريب على "أنواع الخط العربي: خط السياقة" في مركز الاستعراب بباكو