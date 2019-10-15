معرض السجاد الأذربيجاني يستقبل زواره في المدينة القديمة بباكو

باكو، 15 أكتوبر (أذرتاج).

افتتح في 12 أكتوبر في غاليري الرسم "آرت تاور" في المدينة القديمة بباكو معرض "السجاد الأذربيجاني". ان المعرض اقيم بدعم إدارة المحمية وبمبادرة منظمة Arts Council Azerbaijan وعلى هامش مهرجان الفنون التطبيقية.

أفادت أذرتاج ان الرسامات فريده قارايفا وترانه علييفا ونجيبة اسماعيلوفا قدمن 3 سجاجيد منسوبة الى كنجه وشيروان وقراباغ نسجنها على الأرضية.

عرضت السجاجيد في الهواء الطلق في ميدان امام الغاليري.