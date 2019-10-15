معرض السجاد الأذربيجاني يستقبل زواره في المدينة القديمة بباكو
AzerTAg.az
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٥:٤٧]
باكو، 15 أكتوبر (أذرتاج).
افتتح في 12 أكتوبر في غاليري الرسم "آرت تاور" في المدينة القديمة بباكو معرض "السجاد الأذربيجاني". ان المعرض اقيم بدعم إدارة المحمية وبمبادرة منظمة Arts Council Azerbaijan وعلى هامش مهرجان الفنون التطبيقية.
أفادت أذرتاج ان الرسامات فريده قارايفا وترانه علييفا ونجيبة اسماعيلوفا قدمن 3 سجاجيد منسوبة الى كنجه وشيروان وقراباغ نسجنها على الأرضية.
عرضت السجاجيد في الهواء الطلق في ميدان امام الغاليري.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٤.١٠.٢٠١٩ [١٣:٠٤]
١١.١٠.٢٠١٩ [١٩:١٠]
١١.١٠.٢٠١٩ [١٧:٥٠]
١٠.١٠.٢٠١٩ [١٦:٤٣]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٧:٣٨]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٧:١٠]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٦:٤٠]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٦:٢٠]
١٥.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٣٣]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٧:٣١]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٦:١٥]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٥:٤٩]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٢:٣٧]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٠:٤٨]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٠:٤١]
١٣.١٠.٢٠١٩ [٢٣:٣٢]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٥:٤٧]
١٤.١٠.٢٠١٩ [١٣:٠٤]
١١.١٠.٢٠١٩ [١٩:١٠]
١١.١٠.٢٠١٩ [١٧:٥٠]
١١.١٠.٢٠١٩ [٢٣:١٧]
١١.١٠.٢٠١٩ [٢٣:١٠]
١١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٥]
٠٩.١٠.٢٠١٩ [١٩:٤٨]
١٠.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣٣]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
١١.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
١٢.١٠.٢٠١٩ [٢١:١٣]
١١.١٠.٢٠١٩ [١٧:٣٢]
٠٩.١٠.٢٠١٩ [١٢:٢١]
٠٧.١٠.٢٠١٩ [١٣:٤٨]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٦:١٢]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٠:٤٢]
١٤.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٠٣]
١٤.١٠.٢٠١٩ [١٧:٢٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك