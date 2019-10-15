    • / ثقافة

    ثقافة


    معرض السجاد الأذربيجاني يستقبل زواره في المدينة القديمة بباكو

    ١٥‎.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٤٧]

    باكو، 15 أكتوبر (أذرتاج).

    افتتح في 12 أكتوبر في غاليري الرسم "آرت تاور" في المدينة القديمة بباكو معرض "السجاد الأذربيجاني". ان المعرض اقيم بدعم إدارة المحمية وبمبادرة منظمة Arts Council Azerbaijan وعلى هامش مهرجان الفنون التطبيقية.

    أفادت أذرتاج ان الرسامات فريده قارايفا وترانه علييفا ونجيبة اسماعيلوفا قدمن 3 سجاجيد منسوبة الى كنجه وشيروان وقراباغ نسجنها على الأرضية.

    عرضت السجاجيد في الهواء الطلق في ميدان امام الغاليري.

    AZERTAG.AZ :معرض السجاد الأذربيجاني يستقبل زواره في المدينة القديمة بباكو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.١٠.٢٠١٩ [١٣:٠٤]
    افتتاح معرض "مجلس التعاون التركي- 10 عاما" في المكتبة الوطنية
    ١١.١٠.٢٠١٩ [١٩:١٠]
    بحث آفاق التعاون الثقافي بين أذربيجان وكولومبيا
    ١١.١٠.٢٠١٩ [١٧:٥‎٠]
    افتتاح معرض السجاد الأذربيجاني في المدينة القديمة بباكو
    ١٠.١٠.٢٠١٩ [١٦:٤٣]
    توقيع مذكرة التفاهم بين تركصوي وهنغاريا
    معرض السجاد الأذربيجاني يستقبل زواره في المدينة القديمة بباكو