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    ثقافة


    صدور كتاب " كأنك نار" للسيدة ليلى علييفا في تركيا

    ١٦.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٠٥‎]

    باكو، 16 أكتوبر، (أذرتاج).

    أفادت وكالة (أذرتاج) بأنه صدر كتاب " كأنك نار" لنائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف السيد ليلى علييفا في العاصمة التركية انقرة. ويتضمن الكتاب المذكور مجموعة الاشعار التي قرضتها السيدة ليلى علييفا.

    الجدير بالذكر أنه تم ترجمة كتب الاشعار التي قرضتها السيدة ليلى علييفا حتى الان الي اللغات الفارسية والاوزبكية والانجليزية والروسية والبيلاروسية.

    إن كتاب "كأنك نار" يتضمن فيه معظم اشعار السيدة ليلى علييفا. مما لا شك فيه أن هذا الكتاب الذي يُقدم لأول مرة الي المجتمع التركي سيجلب انتباه محبي الشعر والملحنين والقراء.

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    صدور كتاب " كأنك نار" للسيدة ليلى علييفا في تركيا