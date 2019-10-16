زيادة صادرات الكهرباء من أذربيجان
AzerTAg.az
١٦.١٠.٢٠١٩ [١٧:٢٠]
باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
زادت صادرات الكهرباء من أذربيجان خلال أشهر يناير – سبتمبر للعام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير مليار و455 مليون و380 ألف كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلد خلال أشهر يناير - سبتمبر.
كانت تكلفة تصدير الطاقة الكهربائية في نفس الفترة 62 مليون و947 ألف دولار أمريكي.
يذكر أنه تم تصدير مليار و266 مليون و198 ألف كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلاد خلال الفترة المقابلة من عام 2018 في حين كانت تكلفة التصدير 59 مليون و637 ألف دولار.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٣.١٠.٢٠١٩ [١٢:٢٨]
١٩.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٠٨]
١٩.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٥١]
١٨.٠٩.٢٠١٩ [١٥:١٣]
١٦.١٠.٢٠١٩ [١٥:١٠]
١٦.١٠.٢٠١٩ [١٧:١٧]
١٦.١٠.٢٠١٩ [١٤:٤٨]
١٦.١٠.٢٠١٩ [٠١:٣٢]
١٦.١٠.٢٠١٩ [١٧:٢٠]
١٦.١٠.٢٠١٩ [١٧:١٥]
١٦.١٠.٢٠١٩ [١٦:٥٨]
١٦.١٠.٢٠١٩ [١٦:٢٤]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٢:٣٧]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٠:٤٨]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٠:٤١]
١٣.١٠.٢٠١٩ [٢٣:٣٢]
١٦.١٠.٢٠١٩ [١٥:٠٥]
١٦.١٠.٢٠١٩ [٠١:٢٢]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٥:٤٧]
١٤.١٠.٢٠١٩ [١٣:٠٤]
١١.١٠.٢٠١٩ [٢٣:١٧]
١١.١٠.٢٠١٩ [٢٣:١٠]
١١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٥]
٠٩.١٠.٢٠١٩ [١٩:٤٨]
١٠.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣٣]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
١١.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
١٦.١٠.٢٠١٩ [١٧:٥٠]
١٢.١٠.٢٠١٩ [٢١:١٣]
١١.١٠.٢٠١٩ [١٧:٣٢]
٠٩.١٠.٢٠١٩ [١٢:٢١]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٦:١٢]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٠:٤٢]
١٤.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٠٣]
١٤.١٠.٢٠١٩ [١٧:٢٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك