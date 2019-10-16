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    زيادة صادرات الكهرباء من أذربيجان

    ١٦.١٠.٢٠١٩ [١٧:٢٠]

    باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    زادت صادرات الكهرباء من أذربيجان خلال أشهر يناير – سبتمبر للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير مليار و455 مليون و380 ألف كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلد خلال أشهر يناير - سبتمبر.

    كانت تكلفة تصدير الطاقة الكهربائية في نفس الفترة 62 مليون و947 ألف دولار أمريكي.

    يذكر أنه تم تصدير مليار و266 مليون و198 ألف كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلاد خلال الفترة المقابلة من عام 2018 في حين كانت تكلفة التصدير 59 مليون و637 ألف دولار.

    AZERTAG.AZ :زيادة صادرات الكهرباء من أذربيجان
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