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    جورجيا تستورد من أذربيجان 820.8 مليون كيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية خلال 9 أشهر

    ١٧.١٠.٢٠١٩ [١٢:٣٣]

    تبيليسي، 17 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    استوردت جورجيا خلال أشهر يناير - سبتمبر من العام الحالي مليار و20.54 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية وذلك أكثر بنسبة 80.43 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.

    أفادت أذرتاج عن بيان المشغل التجاري لنظام جورجيا للطاقة الكهربائية أن جورجيا استوردت من أذربيجان خلال الفترة المذكورة 240.65 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية.

    وتنقل جورجيا 94.63 مليون كيلو واط ساعي من الكهرباء من أذربيجان إلى تركيا في الفترة ما بين يناير - سبتمبر من هذا العام.

    AZERTAG.AZ :جورجيا تستورد من أذربيجان 820.8 مليون كيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية خلال 9 أشهر
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