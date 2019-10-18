إنتاج أكثر من 18.1 مليارات كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية

باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أنتج أكثر من 18 مليارا و175.8 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية خلال 9 أشهر للعام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم توليد 16 مليار و127.7 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية في محطة الطاقة الحرارية ومليار و290.6 مليون كيلو واط ساعي منها في محطة طاقة المياه و34 مليون كيلو واط ساعي في محطة الطاقة الشمسية و85.8 مليون كيلو واط ساعي في محطة طاقة الرياح.