    • / اقتصاد

    اقتصاد


    إنتاج أكثر من 18.1 مليارات كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية

    ١٨.١٠.٢٠١٩ [١٣:٥‎٢]

    باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أنتج أكثر من 18 مليارا و175.8 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية خلال 9 أشهر للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم توليد 16 مليار و127.7 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية في محطة الطاقة الحرارية ومليار و290.6 مليون كيلو واط ساعي منها في محطة طاقة المياه و34 مليون كيلو واط ساعي في محطة الطاقة الشمسية و85.8 مليون كيلو واط ساعي في محطة طاقة الرياح.

    AZERTAG.AZ :إنتاج أكثر من 18.1 مليارات كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.١٠.٢٠١٩ [١٣:٥‎١]
    إنتاج أكثر من 18.1 مليارات كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية
    ١٨.١٠.٢٠١٩ [١٣:٢٢]
    إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات طاقة الرياح والشمس
    ١٧.١٠.٢٠١٩ [١٢:٣٣]
    جورجيا تستورد من أذربيجان 820.8 مليون كيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية خلال 9 أشهر
    ١٦.١٠.٢٠١٩ [١٧:٢٠]
    زيادة صادرات الكهرباء من أذربيجان
    إنتاج أكثر من 18.1 مليارات كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية