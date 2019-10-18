الحفل في باريس بمناسبة الذكرى المئوية لمنح حق التصويت للمرأة الأذربيجانية

باريس، 18 أكتوبر، أذرتاج

استضاف المركز الثقافي الأذربيجاني في باريس حدثاً مشتركاً نظمته جمعية الحوار الفرنسية الأذربيجانية(ADFA) بدعم السفارة الأذربيجانية في فرنسا ومشاركة ممثلي الفنون للبلاد بمناسبة الذكرى المئوية لمنح حق التصويت للمرأة في أذربيجان وجورجيا.

أفادت أذرتاج أن رئيسة جمعية الحوار الفرنسية الأذربيجانية كونيل سفروفا تحدثت في كلمتها في الحفل عن أهمية هذه المناسبة. وقيل إن الحفلة الموسيقية ل"فنانة اليونسكو للسلام " والحائزة على وسام الفيلولوجيا عازفة البيانو الجورجية إليسو بولكفادزه والمعرض لأعمال رسامة الشرف الأذربيجانية ومفوضة المعارض الدولية أسمر نريمانبيكوفا هما خير دليل على صداقة الشعبين في القوقاز.

عند الحديث عن شجاعة وتفاني المرأة الأذربيجانية، أشير إلى أن المرأة في بلدنا ممثلة في جميع المجالات وتشارك بنشاط في حياة البلد.

تم توجيه الاهتمامات إلى أن النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان وسفيرة النوايا الحسنة لليونسكو مهربان علييفا أسهمت إسهاماً كبيراً في ترويج تاريخ بلادنا وموسيقاها وثقافتها وأدبها، وهي قدوة تقتدي نساؤنا جميعاً بها.

تحدث قنصل السفارة زاور فرهادوف عن يوم استقلال البلاد والصعوبات التي واجهها استقلالنا في سنواته الأولى وهنأ الأذربيجانيين المشاركين في الحدث بمناسبة يوم استقلال الدولة.

تطرق مستشار سفارة جورجيا في فرنسا غوشا جافاخشفيلي إلى العلاقات الودية بين البلدين مشيراً إلى أن جورجيا وأذربيجان شريكتان استراتيجيتان.

ثم أقيمت الحفلة الموسيقية بعزف منفرد لعازفة البيانو الجورجية إليسو بولكفادزه حيث عزفت عازفة البيانو الجورجية مؤلفات غارا غاراييف.

بعد الحفل، زار المشاركون في الحفل معرض أعمال فنانة المشرف الأذربيجانية ومفوضة المعارض الدولية أسمر نريمانبيكوفا.

شهله أغالاروفا

المراسلة الخاصة لأذرتاج

باريس