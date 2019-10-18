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    صدور كتاب العالم المتصوف للقرون الوسطى

    ١٨.١٠.٢٠١٩ [١٩:٣٧]

    باكو، 18 أكتوبر (أذرتاج).

    طبع كتاب "منشآت مكاتيب" للعالم المتصوف التركي الشهير محمود بن عثمان لامعي جلبي، الذي عاش في نهاية القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر.

    تحتفظ نسخة المخطوط في معهد المخطوطات لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الكتاب أعده للطبع العاملان في معهد المخطوطات عارف رمضانوف وطاهرة علييفا تحت الإشراف العلمي الاكاديمي تيمور كريملي والبروفيسور باشا كريموف.

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