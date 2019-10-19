باكو تستضيف منتدى الميثاق الدولي للطاقة
AzerTAg.az
١٩.١٠.٢٠١٩ [١٣:١٣]
باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
سيعقد منتدى الميثاق الدولي للطاقة في باكو.
أفادت وكالة أذرتاج أنه من المتوقع أن يؤدي وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف والأمين العام لميثاق الطاقة الدولي أوربان روسناك في المنتدى الذي سيعقد في الفترة ما بين 23-24 أكتوبر. سيشارك مسؤولون رسميون وخبراء من مختلف البلدان في منتدى يتكون من ثلاث جلسات.
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